OM: Agenten geen schuld aan crash motorrijder (35) uit Breda tijdens achtervolging

In de nacht van 28 op 29 mei 2022 ontvingen twee agenten om 04:08 uur de melding dat een motorrijder geluidsoverlast veroorzaakte in het centrum van Breda. Zij kregen daarbij het verzoek om de bestuurder te controleren en eventueel te bekeuren voor het onnodig geluid maken. De agenten stonden op dat moment in hun surveillanceauto op de Prinsenkade. Toen de motorrijder voorbij reed, zette ze via de Academiesingel de achtervolging in.

De motorrijder, een 35-jarige man uit Breda, negeerde het stopteken van de agenten. En toen de agenten daarop de lichtseinen en sirene aanzette, gaf de motorrijder gas bij. Enkele seconden haalde de motor snelheden boven de 100 kilometer per uur. Toen de motor vervolgens met een snelheid van 70 kilometer per uur de Delpratsingel opreed, kwam hij ten val tegen een geparkeerde auto. Hierbij raakte de 35-jarige motorrijder zwaargewond. Ter plekke is eerste hulp verleend waarna de motorrijder met spoed naar het ziekenhuis is vervoerd.

Technisch onderzoek

De Rijksrecherche heeft vervolgens een onderzoek ingesteld naar het incident. Hieruit blijkt dat er geen sprake is geweest van het (onnodig) lang achtervolgen, de totale achtervolging duurde dertig seconden, of opjagen van de motorrijder. Ook is er onder meer uit het technisch onderzoek gebleken dat er geen contact is geweest tussen de politieauto en de motor.

De conclusie van het onderzoek is dat de motorrijder door eigen toedoen met zijn motor ten val is gekomen en dat de twee agenten daarbij geen verwijt kan worden gemaakt. De officier van justitie heeft dan ook besloten de agenten niet te vervolgen.