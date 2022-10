Dode (63) en gewonde bij steekincident in Best, 55-jarige verdachte aangehouden

Bij de meldkamer is donderdagavond 27 oktober rond 23.40 uur een melding binnengekomen van een steekincident op de Koningin Julianaweg-Zuid in Best. 'Agenten hebben daar een 63-jarige man uit Eindhoven zwaargewond aangetroffen. Reanimatie en hulpverlening heeft helaas niet mogen baten. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen', zo meldt de politie vrijdag.