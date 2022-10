Duo opgepakt voor afpersing en gijzeling 19-jarige vrouw op chaletpark

In een chaletwoning aan de Schouwenbaan is vrijdagmiddag 28 oktober een 19-jarige vrouw door een 23-jarige man en een 20-jarige vrouw met vuurwapens bedreigd. 'De man en de vrouw zijn in de nacht van vrijdag of zaterdag in diezelfde chaletwoning gearresteerd', zo meldt de politie zaterdag.