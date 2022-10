Brandalarm blijkt inbraak in supermarkt Paterswolde te zijn

In de nacht van zaterdag op zondag werd rond 00.30 uur de brandweer van Eelde opgeroepen voor een brandalarm in de Albert Heijn aan de Hoofdweg in Paterswolde.

Rookalarm

Ter plaatse gekomen bleek het niet om een brand te gaan, maar om een inbraakalarm dat de rookkanonnen in werking had gezet. Deze manier wordt gebruikt om inbrekers het zicht te ontnemen. Of er wat buit is gemaakt, moet onderzoek uitwijzen.