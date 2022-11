Lichaam aangetroffen in Amstel

In het water van de Amstel is dinsdagochtend een lichaam aan getroffen van een persoon. De politie doet aan de Weesperzijde onderzoek.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat het lichaam is aangetroffen door medewerkers van de gemeente. Over de identiteit van het slachtoffer en hoe deze om het leven is gekomen is onderwerp van onderzoek. Eveneens moet onderzocht worden of er sprake is van een misdrijf.