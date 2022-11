Explosie bij woning in Rozenburg

In de nacht van zondag op maandag 10 januari worden de bewoners van de Juliana van Stolberglaan in Rozenburg opgeschrikt door een enorme knal. De voordeur van een van de woningen is opgeblazen. De politie doet een onderzoek en zoekt getuigen.

Het is even voor drieën in de nacht als een bewoonster wakker wordt door een keiharde knal. Als zij beneden gaat kijken ziet ze een enorme ravage in haar woning. De gang ligt vol glas en hout. De voordeur blijkt te zijn opgeblazen. Ze belt direct 112. Als de politie bij de woning aankomt, treffen zij de hevig geëmotioneerde bewoonster met haar twee jonge kinderen aan in de woning. Gelukkig zijn zij niet gewond geraakt door de explosie.

Getuigen

Diezelfde nacht nog is het onderzoek gestart. Technisch rechercheurs en het Team Explosieven Verkenning doen direct onderzoek in en rond de woning.

De politie heeft al veel mensen gesproken maar is nog steeds op zoek naar meer getuigen.