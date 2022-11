Jumbo schrapt WK-reclamefilmpje met hossende bouwvakkers na felle kritiek

Supermarktketen Jumbo is in opspraak geraakt met een tv-commercial rond het WK in Qatar. In het filmpje waren ook hossende bouwvakkers te zien met oranje spencers aan die hossend in polonaise over de steigers liepen. Inmiddels heeft Jumbo de gewraakte reclame van de buis en het internet gehaald.

Omgekomen bouwvakkers Qatar

Jumbo kreeg felle kritiek op met name de social media kanalen. De link met de om het leven gekomen arbeidsmigranten die onder meer de stadions in Qatar hebben gebouwd onder erbarmelijke omstandigheden is natuurlijk snel gelegd en dat is wat de critici zoals diverse mensenrechtenorganisaties tegen de borst stuit.

Excuses Jumbo op twitter

Op twitter heeft Jumbo haar excuses aangeboden. 'Jumbo heeft per direct besloten om de WK TV reclame die gisteren te zien was stop te zetten. We realiseren ons dat hierin een link te maken is naar de erbarmelijke arbeidsomstandigheden in Qatar en dat is nooit onze bedoeling geweest. We bieden hiervoor onze excuses aan', aldus Jumbo.