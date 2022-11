Gewonde bij eenzijdig ongeval

De automobilist is met onbekende verwondingen per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een bergingsbedrijf is in kennis gesteld om het voertuig af te voeren. De wegbeheerders zal de vangrail herstellen. Tijdens de inzet van de hulpdiensten heeft de politie het verkeer om het ongeval heen geleid.