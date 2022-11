Man gewond bij steekincident, vriendin aangehouden

Bij een steekincident in een woning aan de Rijksweg in Lierop is zondagavond een 44-jarige man ernstig gewond geraakt.

Rond 23.00 uur kwam bij de politie een melding binnen dat een man gewond was in de woning. Op dat moment was nog volstrekt onduidelijk wat er was gebeurd. Toen agenten bij de woning waren troffen ze de man aan. Hij had een steekwond in zijn buik. De man is door ambulancepersoneel verzorgd en uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht.

De 47-jarige vriendin van de man is aangehouden als verdachte. Wij doen nog verder onderzoek naar de exacte toedracht van het steekincident.