Zangeres Glennis Grace veroordeeld tot 200 uur taakstraf voor geweld in Jumbo

Woensdag heeft de rechtbank in Amsterdam zangeres Glennis Grace veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur vanwege mishandeling van personeel van een Jumbo supermarkt in Amsterdam op zaterdagavond 12 februari van dit jaar. Dit meldt de rechtbank woensdag.

Roken E-sigaret in supermarkt

De mishandeling volgde op een incident eerder die zaterdagavond in de supermarkt waarbij de destijds 15-jarige zoon van Grace door personeel van de supermarkt werd aangesproken op het gebruik van een e-sigaret in de winkel. Hier zou enig duw- en trekwerk op gevolgd zijn. De zoon ging hierna naar huis toe en vertelde zijn moeder wat er in de supermarkt was gebeurd.

Mishandelingen

Glennis Grace ging die zaterdagavond vervolgens samen met nog 4 andere volwassenen, haar zoon en zijn vriendje terug naar het Jumbo filiaal 'om verhaal te halen'. Dat ontaarde in diverse mishandelingen van personeel van de winkel.

'Niet in hoger beroep'

De zangeres legt zich neer bij het vonnis van de rechtbank en heeft aangegeven niet in hoger beroep te gaan.

Zoon

De inmiddels 16-jarige zoon van Glennis Grace, en zijn 15-jarige vriend, horen donderdag van de kinderrechter van de rechtbank hun straf. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen de zoon van Glennis Grace een taakstraf geëist van 120 uur waarvan 40 uur voorwaardelijk. Tegen zijn 15-jarige vriend heeft het OM een taakstraf van 50 uur geëist.