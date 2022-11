Gevangenisstraf van elf jaar voor medepleger brandstichting Telegraafgebouw

Een 29-jarige man is in hoger beroep veroordeeld tot 11 jaar gevangenisstraf voor onder meer het medeplegen van de brandstichting bij het Telegraafgebouw op 26 juni 2018. Het gerechtshof Amsterdam heeft dat vandaag beslist. De brandstichting gebeurde door met een gestolen Volkswagen Caddy de gevel van het gebouw van de Telegraaf in te rijden. Daarna werd de auto in brand gestoken. Het pand raakte hierdoor zwaar beschadigd. De dader vluchtte in een Audi die later uitgebrand is teruggevonden.

De man is ook veroordeeld voor het medeplegen van de diefstal van de auto waarmee de brandstichting gebeurde, de brandstichting van de vluchtauto, een fors aantal vermogensfeiten en het leiding geven aan een criminele organisatie.

Bewuste aanval op de persvrijheid

Het hof oordeelde dat de brandstichting bij het Telegraafgebouw een gerichte actie was van de georganiseerde criminaliteit op de Telegraaf en op de persvrijheid.

Het hof rekent het de verdachte zwaar aan dat hij een belangrijke rol heeft gespeeld bij de poging om de persvrijheid aan te tasten.

Voertuigcriminaliteit

Daarnaast gaf de man leiding aan een criminele organisatie die zich bezig hield met het stelen van auto’s en de heling daarvan. Die auto’s werden daarna geleverd aan mensen die er vervolgens strafbare feiten mee pleegden. Ook werden gestolen/geheelde auto’s afgeleverd met een jerrycan met brandbare vloeistoffen en een aansteker om de auto na gebruik in brand te kunnen steken.

Opgelegde straf

De opgelegde straf is lager dan de eis van 12 jaar van het Openbaar Ministerie omdat de redelijke termijn waarbinnen een einduitspraak moet volgen is overschreden. De straf is hoger dan door de rechtbank opgelegde 10 jaar, mede omdat het hof, anders dan de rechtbank, bewezen acht dat de criminele organisatie waaraan de man leiding gaf tevens het oogmerk op brandstichting had.

Medeverdachten

In hoger beroep dienden ook de zaken tegen 2 andere mannen. Bij hen was alleen de opzetheling van de auto die later als vluchtauto is gebruikt aan de orde. Zij zijn vandaag veroordeeld tot 75 dagen gevangenisstraf.