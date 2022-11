Etiquette voor feestdagen: zo kom je ze glansrijk door

Chique diner

Hoewel een diner met familie meestal vrij informeel is, kan een zakelijk diner juist heel formeel zijn en behoor je je op een bepaalde manier te gedragen. Het ideale tijdstip om weer eens de juiste etiquette door te nemen. Wat draag je tijdens welke gelegenheid en welke dresscodes zijn er te onderscheiden? En wat zijn ook alweer de regels tijdens een chique diner? Ook geven we je tips om de feestdagen met de hele familie door te komen zonder gedoe.

Dresscode

Dresscodes zijn er om aan het gezelschap aan te geven hoe ze zich moeten kleden. Dresscodes zien we vaak terug op uitnodigingen voor bruiloften of andere feesten, maar ook zakelijke diners of gala’s. Heb je rond de feestdagen een diner op de planning staan, of misschien wel een winterbruiloft, dan zijn dit de meest voorkomende dresscodes:

Black Tie

De dresscode Black Tie komt veel voor bij chique gelegenheden. Mannen worden verwacht in een zwarte smoking, vrouwen kiezen voor een lange jurk, in ieder geval tot over de knie. Tijdens een Black Tie evenement is het ongepast een horloge te dragen. Dit kan de suggestie wekken dat je met de tijd bezig bent en ‘gezelligheid kent geen tijd’.

White tie

Een rokkostuum kopen doe je voor zeer officiële gelegenheden. Denk bijvoorbeeld aan een chique gala of banket. Dit is de meest formele dresscode die er is en wordt ook wel aangegeven alTenue de Soiree. De heren dragen dus een rokkostuum, terwijl de dames worden verwachten in een vloerlange jurk met handschoenen tot de elleboog. Ook hierbij is het dragen van een horloge niet de bedoeling.

Cocktail

Deze dresscode is iets minder formeel dan de vorige twee, maar mannen worden nog steeds verwacht in een pak in een donkere kleur, bijvoorbeeld donkerblauw of grijs, met wit overhemd en das. Vrouwen dragen een cocktailjurk, dit is een feestelijke jurk die niet lang hoeft te zijn. Benen mogen worden gezien en het mag er feestelijk uitzien.

Tenue de ville/casual chic

Staat er tenue de ville op de uitnodiging, dan mag het allemaal iets losser. Tenue de Ville betekent letterlijk stadskleding, dus het is een stuk informeler dan andere dresscodes. Toch is het niet de bedoeling dat je in je dagelijkse kloffie ten tonele verschijnt. Mannen hoeven niet in pak of smoking, maar wel netjes gekleed. Hetzelfde geldt voor dames, het gaat er vooral om dat je aandacht hebt besteed aan de outfit en zorgt voor een chique touch. In het verlengde hiervan ligt casual chic, wat eigenlijk op hetzelfde neerkomt. De gastheer en gastvrouw willen voornamelijk dat gasten zich met deze dresscode op hun gemak voelen.

Zo hoort het

Hoe zat het ook alweer? Een echte etiquette wordt niet vaak gehanteerd tijdens informele diners thuis met kerstmis. Toch wordt het in sommige families wel gewaardeerd om een bepaalde standaard aan te houden. Ook bij chique zakendiners is een bepaalde etiquette vaak vereist. Het gaat er voornamelijk om dat je je respectvol naar de gastheer of gastvrouw gedraagt. Wanneer je op een bepaald tijdstip wordt verwacht dan is het ongepast om te vroeg te verschijnen. Te laat is ook onbeleefd. Zorg dus dat je op het aangegeven tijdstip aankomt. Hiervoor is simpelweg een goede planning vereist. Ben je van plan iets mee te nemen naar een kerstdiner, laat dit dan van tevoren weten aan de gastheer of gastheer. Wanneer je wordt uitgenodigd voor een diner dan slooft iemand zich uit voor jou in de keuken. Een extra gerecht kan welkom zijn, maar check het altijd. Denk aan de tafelmanieren, zoals niet praten met volle mond, servet op schoot en begin met het bestek aan de buitenkant en werk naar binnen toe.

Met de hele familie aan tafel

Verwacht je familieleden die niet heel goed met elkaar door één deur kunnen? Maak dan van tevoren een tafelschikking en zorg dat deze gasten niet naast elkaar komen te zitten. Dit voorkomt waarschijnlijk een hoop ongemakkelijke stiltes of vervelende opmerkingen. Zo houd je de avond gezellig en ontspannen voor iedereen. Zijn er ook kinderen bij het diner, laat de regels dan soms wat varen. Sommige gebeurtenissen zijn nu eenmaal niet te voorspellen. Regels zoals dat kinderen aan tafel moeten blijven zitten tijdens het eten kunnen in de praktijk vervelend uitpakken. Laat de kinderen liever iets gezelligs doen met elkaar, zodat de volwassen rustig kunnen eten.