Drugslab gevonden tijdens blussen van brand in schuur Baarle-Nassau

Bij het blussen van een brand in een paardenstal aan de Veldbraak is een vermoedelijk drugslab aangetroffen. De brand brak in de nacht van maandag 14 november op dinsdag 15 november uit, rond twaalf uur. De eigenaar van de stal is aangehouden.

Nadat de brand geblust was, is de politie samen met de brandweer begonnen met een onderzoek naar de oorzaak van de brand. Expert van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant onderzoeken of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. De paarden die in de stal stonden, zijn op tijd in veiligheid gebracht.