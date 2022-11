Broers veroordeeld voor moord op 15-jarige Tim vanwege schuld van 50,- euro

Tieners

De verdachten waren destijds 15 en 16 jaar. De jongste verdachte krijgt de maximale jeugddetentie van 1 jaar en een PIJ-maatregel opgelegd. De oudste verdachte wordt volgens het volwassenenstrafrecht berecht, omdat de rechtbank een tbs-maatregel nodig vindt. Hij krijgt een gevangenisstraf van 2 jaar en tbs met dwangverpleging.

Fatale afspraak

Op 9 januari 2022 krijgt de politie een eerste melding over een jongen die gewond op straat ligt in Middelburg. Het blijkt de 15-jarige Tim, die meerdere steekwonden heeft in zijn bovenlichaam. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht en overlijdt daar op 12 januari 2022 aan zijn verwondingen.

Schuld van 50,- euro

Tim zou bij de oudste verdachte een schuld hebben van 50 euro, die hij steeds maar niet terugbetaalde. Toen de jongste verdachte hiervan hoorde, heeft hij herhaaldelijk gezegd dat hij Tim wilde dood maken. Eind december 2021 bestelde de oudste verdachte een zogenaamd survivalmes.

Vele malen gestoken met survivalmes

De oudste verdachte besluit met Tim af te spreken en spreekt ook met zijn jongere broer af. Aangekomen op de afgesproken plek gaat het over de geldschuld. De jongste verdachte pakt Tim vast en steekt hem vele malen met het survivalmes dat hij kort daarvoor van zijn broer kreeg. Ook als Tim al op de grond ligt gaat hij door. De oudste verdachte houdt zijn broertje niet tegen. Daarna rennen zij weg en laten Tim zwaargewond achter.

Voorbedachte raad

De rechtbank stelt vast dat de jongste verdachte al bijna 2 maanden bezig was met het (dood)steken van Tim. Dat het in een opwelling zou zijn gebeurd of dat het hem na de eerste steek zwart werd voor de ogen, volgt niet uit het dossier en de onderzoeken van deskundigen. De oudste verdachte heeft Tim niet gestoken, maar de rechtbank vindt bewezen dat ook hij opzet had op de dood van Tim. Hij wist van de plannen van zijn broertje, maakte de afspraak met Tim, regelde het mes en greep niet in toen zijn broertje Tim 17 keer stak.

Moord

De rechtbank is van oordeel dat voor allebei de verdachten voldoende tijd is geweest om zich te bedenken en is, nu zij hebben gedaan wat zij al van plan waren, van oordeel dat er sprake is van moord.