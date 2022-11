Hondenfokker Eersel moet stoppen en 400 honden elders onderbrengen

In strijd met bestemmingsplan

'De fokkerij is in strijd met het bestemmingsplan. De eigenaren van het bedrijf hebben 6 weken de tijd om de 400 honden elders onder te brengen', zo meldt de rechtbank woensdag.

Beroep en bodemprocedure

De gemeente Eersel wil dat de hondenfokker haar activiteiten stopt en trad daarom handhavend op door een last onder dwangsom op te leggen. Volgens de gemeente biedt het bestemmingsplan geen mogelijkheid om een hondenfokkerij op de betreffende locatie te houden. De hondenfokker betwist dat en stapte naar de rechter. Zij verzocht om een voorlopige voorziening te treffen, zodat zij honden kon blijven fokken. Daarnaast stelde de hondenfokker beroep in. De rechter besliste vandaag zowel op de voorlopige voorziening als op het beroep (de bodemprocedure).

Aanvraag van omgevingsvergunning

Volgens de eigenaren is de hondenfokkerij niet in strijd met het bestemmingsplan. Het fokken van honden zou volgens hen passen binnen de doeleinden 'agrarisch verwant bedrijf en agrarisch technisch hulpbedrijf', zoals in het bestemmingsplan staat omschreven. Bovendien zou er zicht zijn op legalisatie, door de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bedrijf. De gemeente stelt daar tegenover dat op de locatie alleen een veehandelsbedrijf, varkenswegerij of slachtplaats is toegestaan. Het fokken van honden valt daar niet onder. Zicht op legalisatie is er niet; de vergunning is inmiddels ook afgewezen, aldus de gemeente.

Oordeel rechter

De voorzieningenrechter stelt vast dat het fokken van honden op de locatie in Eersel in strijd is met het bestemmingsplan. Hierin staat namelijk aangegeven dat daar uitsluitend een veehandelsbedrijf, varkenswegerij of slachtplaats is toegestaan. Dit betekent dat het niet is toegestaan dat andere 'agrarisch verwante en agrarisch technische hulpbedrijven' zich daar vestigen. De rechter laat daarbij in het midden of een hondenfokkerij daar überhaupt onder valt. Ook is er volgens de rechter geen zicht op legalisatie van de situatie. De gemeente mocht dan ook handhavend optreden.

6 weken om nieuw onderkomen voor honden te zoeken

Dit betekent dat de hondenfokker haar activiteiten per direct moet stoppen. Op de locatie zitten nu zo'n 400 honden. De rechter vindt het van belang dat er voldoende tijd is om voor al deze dieren een nieuw onderkomen te vinden. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zouden er voldoende beschikbare plekken zijn waar de honden op korte termijn naartoe kunnen. De rechter geeft de hondenfokker daarom 6 weken de tijd om dit voor elkaar te krijgen.