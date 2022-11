Politie zoekt personen bij wie infotainmentsysteem uit auto is gestolen

Tijdens een achtervolging van een auto door Amersfoort, werd hieruit een infotainmentsysteem van een auto tegen de gevel van een woning gegooid. De politie denkt dat dit systeem mogelijk van diefstal afkomstig is. De politie is op zoek naar mensen bij wie ook een infotainmentsysteem uit de auto is gestolen en die hier nog geen aangifte hiervan hebben gedaan.