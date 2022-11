Welke apparaten zijn onmisbaar in je keuken?

Ben jij iemand die er van houdt om flink wat tijd door te brengen in de keuken? Maak jij graag een goede maaltijd voor jezelf, je gezin, vrienden of familie klaar? Dan wil jij hier toch ook kunnen beschikken over de beste apparatuur? De vraag is dan alleen: welke apparatuur is echt onmisbaar in je keuken? We zetten even voor je op een rijtje welke apparaten er eigenlijk niet in jouw keuken mogen ontbreken.

Combimagnetron

Een goede combimagnetron is een zeer handig apparaat, dat je in steeds meer keukens tegenkomt. Dat is ook niet verwonderlijk, want je bespaart hier behoorlijk wat ruimte mee. Niet onbelangrijk: je bespaart hier ook geld mee. In plaats van dat je een oven en een magnetron moet aanschaffen heb je nu een enkel apparaat dat alles voor je regelt. Met een combi-oven kun je namelijk snel even een maaltijd ontdooien, maar ook bakken, grillen of koken. Er zijn steeds meer fabrikanten die deze apparatuur aanbieden. Let er hierbij wel even op hoe groot deze combinatie van oven en magnetron moet zijn. Als je regelmatig flinke gerechten in de oven schuift moet je voor een groter formaat gaan.

Kookplaat

Ook een goede kookplaat is onmisbaar in een moderne keuken. Kookplaten zijn er in een groot aantal verschillende soorten en maten te krijgen. We kennen allemaal wel de klassieke kookplaat die gebruikt werd als je op gas kookte, maar tegenwoordig zijn hier natuurlijk veel modernere varianten voor te vinden. Je hebt hierbij de keuze uit keramisch, inductie of gas. Alle verschillende manieren van koken hebben zo hun voor- en nadelen. Mensen die van klassiek houden zullen dan sneller voor gas gaan, terwijl mensen die gek zijn op strak en modern eerder voor inductie zullen kiezen. Bedenk goed van tevoren wat jouw voorkeur heeft, maar ook welke afmetingen je hierbij wil hebben. Misschien zijn voor jou twee pitten afdoende, maar het kan ook dat je zelfs aan zes eigenlijk nog niet genoeg hebt.

Keukenmachine

Wie kan er tegenwoordig eigenlijk nog zonder een goede keukenmachine? Dit is ook alweer zo'n handig, multifunctioneel apparaat waarmee je een groot aantal verschillende functies tot je beschikking hebt. Denk hierbij onder andere aan snijden, hakken, mixen en blenden. Je gebruikt deze machine om wortels te raspen, maar je kunt er ook een goed beslag mee maken. Laten we eerlijk zijn: hoe hebben we ooit zonder een goede keukenmachine kunnen leven? Met dit apparaat in je keuken kun je een groot aantal andere apparaten gelijk naar het verleden verwijzen. Dat scheelt niet alleen ruimte, maar ook hier bespaar je op het feit dat je niet meerdere verschillende apparaten hoeft te kopen. Ben je gelijk ook bezig met een duurzame keuken!

Afzuigkap

Wie ervan houdt om flink te koken, weet natuurlijk dat hier ook nadelen aan kunnen kleven. Nee, we hebben het niet over die flinke afwas die meestal het resultaat is, maar over de luchtjes die ook bij het koken horen. Gelukkig kan een goede afzuigkap hier uitkomst bieden. Ook hier heb je de keuze uit een groot aantal verschillende modellen. Belangrijk hierbij is dat je een afzuigkap krijgt die zo min mogelijk geluid produceert. Maar daarbij is het natuurlijk ook van belang om een afzuigkap te kopen die helemaal bij de stijl van je keuken past. Gelukkig dan maar dat er zoveel verschillende stijlen te krijgen zijn.

Vaatwasser

Hadden we het daarnet over de afwas? Dat hoeft nou ook weer niet zo'n groot probleem te zijn. Met een goede vaatwasser is deze namelijk in een handomdraai gedaan. Je kunt hierbij kiezen voor een vaatwasser die je netjes inbouwt in de kastjes van je keuken, zodat deze niet uit de toon valt. Let er hierbij goed op hoeveel afwas je denkt te hebben, zodat je geen al te grote of kleine vaatwasser in huis haalt.

Koelkast/vriezer

Onmisbaar om het eten en drinken goed in te houden: de koelkast en vriezer. Je kunt er hierbij voor kiezen om twee verschillende apparaten aan te schaffen, maar het is ook mogelijk om een koelkast met ingebouwde vriezer in huis te halen. Ook deze zijn te krijgen in een groot aantal stijlen en afmetingen. Ga je voor zo'n reusachtige Amerikaanse koelkast? Of ga je toch liever voor een wat subtielere variant?

Er zijn heel wat apparaten op te noemen die in geen enkele keuken mogen ontbreken. Het is daarbij natuurlijk wel belangrijk te kijken wat je eigen voorkeur is. Let hierbij op dat je vaak apparaten kunt combineren, zoals met de combimagnetron bijvoorbeeld.