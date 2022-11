RIVM: NS beschermde medewerkers onvoldoende tegen chroom-6

Medewerkers van de Nederlandse Spoorwegen (NS) kunnen tussen 1970 en 2020 in contact zijn gekomen met chroom-6. 'Het is niet precies bekend hoe vaak of hoeveel dat gebeurde. Het is aannemelijk dat contact met chroom-6 tijdens het werk bij NS bepaalde aandoeningen kan veroorzaken', zo meldt het RIVM dinsdag op basis van onderzoek.

Onvoldoende bescherming

'Uit het onderzoek blijkt ook dat NS de medewerkers niet altijd beschermde volgens de geldende regels voor veilig en gezond werken. Medewerkers kunnen daardoor mogelijk aan meer chroom-6 zijn blootgesteld dan nodig was geweest', aldus het RIVM.

Werkzaamheden tussen 1970 en 2020 op 17 locaties onderzocht

In opdracht van NS onderzocht het RIVM of (oud-)medewerkers tussen 1970 en 2020 in contact konden komen met chroom-6. Dit deed het RIVM voor alle relevante functiegroepen op 17 onderhoudslocaties. Daaruit blijkt dat er grote verschillen waren tussen functies. Ook tussen locaties en door de jaren heen zijn er grote verschillen.

Oude verflagen

De meeste kans op contact met chroom-6 hadden medewerkers in revisie- en onderhoudsbedrijven. Dit zijn bijvoorbeeld schilders, lassers, monteurs, bankwerkers en schoonmakers van werkplaatsen. Dat gebeurde vooral doordat ze stof inademden dat vrijkwam tijdens werkzaamheden aan oude verflagen.

Daadwerkelijke blootstelling onbekend

Het blijkt niet meer vast te stellen hoe hoog de blootstelling aan chroom-6 voor medewerkers was. De informatie om deze inschatting te kunnen maken, is niet beschikbaar. Tot 2014 heeft NS namelijk niet gemeten hoeveel chroom-6 er zat in de lucht en het stof van de werkplaatsen. Ook is achteraf het aantal NS-medewerkers dat mogelijk met chroom-6 in aanraking kwam niet meer vast te stellen. Dat komt omdat het personeelsdossier, met daarin de beschrijving van exacte werkzaamheden, volgens de wet maar 7 jaar mag worden bewaard.

Onvoldoende beschermingsmaatregelen genomen

Er bleek binnen NS weinig kennis over de schadelijkheid van chroom-6 en onvoldoende besef dat chroom-6 kon vrijkomen bij werk aan oude verflagen. Tijdens een groot deel van de onderzochte periode nam NS dan ook onvoldoende maatregelen om de blootstelling te verminderen. Zoals het installeren van afzuiginstallaties. Ook lette NS onvoldoende op of medewerkers persoonlijke ademhalingsbescherming, zoals stofmaskers, droegen.

Onvoldoende voorlichting aan medewerkers

Medewerkers kregen weinig informatie over de gevaren van chroom-6. Ook zijn ze niet regelmatig medisch onderzocht op de (gevolgen van) blootstelling aan chroom-6. In de loop van de tijd kwam meer aandacht voor veilig en gezond werken. Ook ging NS werken met kwaliteitssystemen, zoals procedures en protocollen.

Extra kans op ziekte door chroom-6 niet vast te stellen

Chroom-6 kan verschillende ziekten of aandoeningen veroorzaken. Het gaat om onder meer een aantal soorten kanker, allergische aandoeningen, chronische longziekten en perforatie van het neustussenschot. De meeste van deze aandoeningen kunnen ook andere oorzaken hebben. De mate van de blootstelling aan chroom-6 bij NS is niet bekend. Daarom is niet te zeggen wat de extra kans is op ziekte door chroom-6.