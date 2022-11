Meerdere gewonden door koolmonoxide vergiftiging in appartementen Boxtel

Donderdagochtend vroeg werden rond 05.20 uur de hulpdiensten gealarmeerd voor een incident in een appartementencomplex aan de Baanderherenweg in Boxtel. Een bewoner raakte onwel en sloeg vervolgens alarm.

GRIP 1

Als eerste werd een ambulance gealarmeerd, gevolgd door de brandweer die metingen is komen verrichten ter assistentie van de ambulance. Ook een hoogwerker van de brandweer is korte tijd ter plaatse geweest. Later werd groot opgeschaald en werd GRIP 1 (Gecoördineerde Regionale incidentbestrijdingsprocedure) afgekondigd.

Woningen ontruimd

Op de 1e en 2e verdieping is de galerij afgesloten middels rood/wit afzetting. Er zijn drie appartementen ontruimt en de politie informeert de overige bewoners en gaat van deur tot deur. De overige woningen zijn niet ontruimd geweest. In de ambulance zijn diverse bewoners, deels nog in slaapkleding onderzocht en later overgebracht naar het ziekenhuis.

Koolmonoxidevergiftiging

Na metingen bleek het te gaan om koolmonoxidevergiftiging, in drie appartementen werd een te hoge concentratie CO gemeten. De hulpdiensten hebben het pand overgedragen aan de eigenaar, in dit geval woonstichting Joost uit Boxtel. Een kapotte CV-ketel zou mogelijk de oorzaak zijn.