Brandweer dooft kampvuurtje

Vrijdagmorgen werd de brandweer rond 8.20 uur gealarmeerd voor een buitenbrand op de Konijnshoolsedreef in Boxtel. In de redoute bleek dat onbekenden eerder van een kampvuur hebben genoten welke deze ochtend nog na smeulde.

Een passant merkte dit op en schakelde de brandweer in. Brandweerlieden controleerde de plek waar de brand had gewoed met een warmtebeeldcamera en namen de grote verbrandde stukken hout mee in een stalen emmer en bluste deze af nabij de brandweerauto. Met een schop werden de overige restanten uitgeslagen.