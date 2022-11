Nederlandse, Amerikaanse en Italiaanse F-35’s 'in gevecht' boven Italië

Trainen

'Zo’n 1.000 militairen uit Nederland, Italië en de Verenigde Staten trainden met maar liefst 50 verschillende typen vliegtuigen hun tactieken, technieken en procedures', aldus het ministerie. Een greep uit de deelnemende luchtvloot: Nederlandse, Amerikaanse en Italiaanse F-35-gevechtsvliegtuigen, Amerikaanse F-16’s, Italiaanse tactische transportvliegtuigen, tankertoestellen en helikopters. Ook luchtafweer werd ingezet.

5e generatie jachtvliegtuigen

Falcon Strike is bovenal een oefening van de zogeheten 5e generatie jachtvliegtuigen zoals de F-35. De geavanceerde toestellen hebben een uitgebreider sensorenpakket dan vorige generaties. Ook beschikken ze over stealth-eigenschappen. Dat maakt de toestellen minder zichtbaar voor (vijandelijke) radar. Dit vermogen gaf de oefening een extra dimensie.

Luchtmachtbasis Amendola

Hart van Falcon Strike was luchtmachtbasis Amendola in het zuidoosten van Italië. De trainingen werden verder uitgevoerd vanaf nog 5 Italiaanse luchtmachtbases, een Italiaans marineschip en een Sardijnse schietrange.

Versterking alliantie

De Amerikaanse generaal James Hecker is er als hoogste baas van Amerikaanse luchtstrijdkrachten in Europa duidelijk in. Falcon Strike biedt uitgelezen kansen met elkaar te leren vechten. Iedere gelegenheid om als coalitie te trainen en te opereren versterkt volgens hem de alliantie. Belangrijk, zeker nu we steeds meer verschillende dreigingen het hoofd moeten bieden.

Dreigingen wereldwijd

“Falcon Strike bereidt onze F-35-vliegers voor op het uitvoeren van missies tegen huidige en toekomstige dreigingen wereldwijd”, zegt detachementscommandant majoor Mirko van Meerlant. “Het was de eerste keer dat Nederlandse F-35’s deelnamen aan de jaarlijkse door Italië geleide oefening. We kijken ernaar uit vaker met onze Italiaanse en Amerikaanse partners te oefenen."

F-35 Air Chiefs Meeting

De basis in Amendola was afgelopen week ook gastheer voor de F-35 Air Chiefs Meeting. In dit strategische forum bespreken F-35-‘gebruikers’ onder meer kansen en uitdagingen van het toestel in het hedendaagse gevecht.