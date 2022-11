Brand in keuken van Egyptisch restaurant aan de Meierijstraat in Veghel

Zondagavond werd de brandweer rond 18.15 uur gealarmeerd voor een brand in een restaurant aan de Meierijstraat in het centrum van Veghel. In de keuken van het restaurant sloeg de vlam in een vetpan wat voor de nodige commotie zorgde.