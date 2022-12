Het wordt kouder met in het zuiden kans op natte sneeuw

Komende nacht is het vrijwel overal droog. De minimumtemperatuur ligt rond het vriespunt. De noordoostenwind is zwak tot matig.

Morgenochtend is overwegend bewolkt, in het Waddengebied is er af en toe zon. Het blijft vrijwel overal droog. De wind is noordoost, matig, in het Waddengebied af en toe vrij krachtig.

Morgenmiddag is het op de meeste plaatsen bewolkt. In het noordelijk kustgebied zijn er ook zonnige perioden. In het zuiden van Limburg kan wat (natte) sneeuw vallen. De maxima liggen rond 3°C. De wind is noordoost, matig, in het Waddengebied af en toe vrij krachtig.

Morgenavond is er vrij veel bewolking en het blijft vrijwel overal droog. De noordoostenwind is matig, in het Waddengebied vrij krachtig, af en toe krachtig, windkracht 6.

Donderdag 08 december tot en met donderdag 15 waarschijnlijk (70% kans) op aanhoudend vrij koud weer met overdag temperaturen van hooguit 5°C en 's nachts tussen 0°C en -5°C. De kans op neerslag neemt toe naar 50%, meestal in de vorm van regen. De kans op (natte) sneeuw is klein.