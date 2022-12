Politie treedt op bij demonstratie in Zwolle en verricht 3 aanhoudingen

Drie aanhoudingen

'Er zijn drie verdachten aangehouden voor het niet voldoen vordering (2) en belediging (1). Zij zijn inmiddels heengezonden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Er is een strafrechtelijk onderzoek gestart', aldus de politie.

Boeren

Diverse groepen, waaronder boeren uit Noord en Oost Nederland, verzamelden zich onder andere met landbouwvoertuigen eind van de ochtend/begin van de middag bij het provinciehuis in Zwolle. Met tractoren werden wegen geblokkeerd. Bij het provinciehuis werd gevraagd om een blokkade op te heffen waar niet aan werd voldaan.

Tractoren blokkeren wegen

Ook na vordering werd de blokkade niet opgeheven. Ook werd een politievoertuig belemmerd door tractoren. Er is besloten de weg vrij te maken met behulp van een shovel. Daarbij is één tractor van de rijbaan verwijderd. Ook is vanmiddag verboden zwaar vuurwerk in beslag genomen. Nadat de demonstranten waren vertrokken bij het Provinciehuis verplaatste een deel zich richting het gemeentehuis. Daar is het rustig gebleven.

Recht op demonstreren

De politie respecteert dat mensen willen demonstreren om voor hun belangen op te komen. Demonstranten die op een ‘normale manier’ actievoeren, worden daarin gefaciliteerd. Maar we zagen vanmiddag in Zwolle protesten die ten koste gingen van de veiligheid en de openbare orde en grensoverschrijdend zijn. En op het moment dat strafbare feiten worden gepleegd trekken we als politie een grens.

Grote politie-inzet

De politie heeft vandaag veel politiemensen ingezet om de demonstratie in goede banen te leiden. Echter, de inzet van de politie was ook noodzakelijk om in sommige situaties de rust te laten terugkeren. Daarbij is ook de ME ingezet.