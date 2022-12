Laagvliegende Hercules-transportvliegtuigen droppen parachutisten en pakketten

De toestellen stijgen elke ochtend rond 9.00 uur op vanaf Vliegbasis Eindhoven, waarna zij 2 uur in de lucht blijven. Ook van 13.00 uur tot 16.00 uur en van 19.00 uur tot 22.00 zijn de laagvliegende transportvliegtuigen actief. In de avonduren wordt met nachtzichtapparatuur gevlogen. 16 december is de laatste dag.

De luchtmacht werkt bij deze oefening samen met het Korps Commandotroepen en 11 Luchtmobiele Brigade. De parachutisten landen in Nederland op locaties als de Marnewaard, de Ginkel en de Regte Heide.

Doorgaans vliegt een Hercules boven Nederland niet laag boven de grond. Dit heeft onder meer te maken met geluidsoverlast. Toch moet deze vaardigheid op peil worden gehouden. Het kan in oorlogssituaties voorkomen dat een toestel niet kan landen om militairen en goederen af te zetten. Bijvoorbeeld in geval van dreiging of als de ondergrond daar niet geschikt voor is. Door laag te vliegen houdt de bemanning in zulke gevallen goed zicht en kunnen zij parachutisten en materieel veilig droppen.