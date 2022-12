Jongen (17) verdacht van brandstichtingen in natuurgebieden De Groote Heide

De politie heeft een 17-jarige inwoner van Geldrop verhoord voor zijn betrokkenheid bij een aantal brandstichtingen in natuurgebieden in de omgeving van Heeze, Geldrop en Son afgelopen zomer toen het zo enorm droog was in de provincie. Dit meldt de politie maandag