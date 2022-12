Schokkende undercoverbeelden: varkens tijdens transport mishandeld met stroomstoten

Tasers

Op de beelden is te zien hoe dieren op verboden wijze worden opgedreven met stroomstootwapens (tasers). Die worden gebruikt om varkens voort te drijven bij transporten en in het slachthuis. Varkens in Nood roept in een petitie op tot een volledig verbod op tasers.

Angst en pijn

In 2019 en 2022 deed Varkens in Nood onderzoek naar de behandeling van varkens bij transporten. De undercoverbeelden laten zien dat meerdere transporteurs stroomstootapparatuur misbruiken om varkens vooruit te drijven. De pijnlijke schokken veroorzaken paniek onder de angstige dieren die vergeefs proberen weg te komen.

Europese regels

Het gebruik van tasers is volgens Europese regels alleen toegestaan op volwassen dieren en dan alleen in uitzonderlijke situaties. De dieren moeten voldoende ruimte hebben om zich voort te bewegen en de schokken mogen niet herhaaldelijk worden toegebracht. Ook mogen de schokken alleen worden toegediend op de spieren van de achterpoten.

Undercoverbeelden

Op de undercoverbeelden is echter te zien dat er willekeurig stroomstoten worden uitgedeeld aan doodsbange en onvolwassen varkens die geen kant op kunnen. Daarbij krijgen sommige dieren achter elkaar pijnlijke schokken op het hoofd, de nek, de rug en de flanken.

Petitie voor verbod

Varkens in Nood start een petitie voor een volledig verbod op het gebruik van stroomstootwapens op dieren. Ook publiceert de stichting een adviesrapport over de mogelijke route naar een dergelijk verbod.

'Minister moet veel strenger handhaven'

Dierenarts en directeur van Varkens in Nood, Frederieke Schouten: 'Op weg naar het slachthuis worden dieren nog eens extra mishandeld. De veesector overtreedt op schandalige wijze de wet en veroorzaakt daarmee ernstig leed. De minister moet veel strenger handhaven en zich inzetten voor volledig Europees verbod op tasers.'