Drie mannen aangehouden in Breda na vondst explosieven

Donderdagochtend hebben collega’s van Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid in Breda drie mannen aangehouden na controle van twee voertuigen. 'Daarbij werden in één voertuig explosieven aangetroffen', zo meldt de politie donderdag.

Bavelseparklaan

Tijdens de staandehouding van het voertuig op de Bavelseparklaan voerden de collega’s een algemene verkeerscontrole uit. Hierbij werd één inzittende in het voertuig aangetroffen. Deze inzittende kon geen identiteitsbewijs overleggen, waarop de auto doorzocht werd. Daarbij troffen de collega's explosieven aan. De Explosieven Opruimingsdienst is ter plaatse gekomen om de explosieven te onderzoeken, af te voeren en te vernietigen.

Hazeldonk

Een ander voertuig werd niet veel later bij Hazeldonk gecontroleerd naar aanleiding van een ANPR-hit. Ook deze inzittenden konden geen identiteitsbewijs overleggen en daarom doorzochten de collega’s de auto en fouilleerden de inzittenden. Daarbij werden enkele verdachten voorwerpen aangetroffen.

Onderzoek

De drie mannen, een 20-jarige Nederlander uit Amsterdam, een 25-jarige Mauritiaanse man en een 28-jarige fransman zijn aangehouden. Beide voertuigen zijn in beslag genomen, net als alle goederen. Dienst Infrastructuur doet verder onderzoek naar deze twee zaken en of er een mogelijk verband is.