Man geslagen en beschoten na te zijn klemgereden op Brabants industrieterrein

In de nacht van vrijdag op zaterdag is een 25-jarige automobilist op het industrieterrein in het Brabantse Giessen door meerdere auto’s klemgereden op de Distributiestraat. 'Hier werd de man geslagen en zelfs beschoten', zo meldt de politie zaterdag.