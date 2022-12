ME verricht 13 aanhoudingen in Amsterdam na WK wedstrijd Marokko-Portugal

Op meerdere plekken in Amsterdam is het zaterdag, na de gewonnen WK wedstrijd van Marokko op Portugal, onrustig geweest. Dit meldt de politie zondag.

13 aanhoudingen

Tussen de grote groep feestende voetbalsupporters zat een kleine groep relschoppers. 'Er zijn 13 verdachten aangehouden en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten', aldus de politie

Zwaar vuurwerk

Er is met zwaar vuurwerk gegooid, op auto’s gedanst en er zijn stenen gegooid naar de politie. Hierbij is ook een burger geraakt die overgebracht moest worden naar het ziekenhuis. Een ander slachtoffer heeft vuurwerk in het gezicht gekregen, dit slachtoffer kon zelfstandig naar het ziekenhuis. Dit heeft niets meer te maken met het vieren van een feestje.

Noodbevel Tussen Meer

Op Tussen Meer is door de driehoek een noodbevel afgekondigd. Iedereen moest daar het gebied verlaten. Er is hierbij ook gebruik gemaakt van de Duitse waterwerper. Op het Mercatorplein en in Amsterdam Oost bij de Molukkenstraat was de sfeer op bepaalde momenten erg grimmig. In Amsterdam Oost heeft de ME opgetreden waarna een grote groep relschoppers het kruispunt van de Insulindeweg en de Molukkenstraat heeft verlaten. Ook op andere plekken in de stad is er zwaar vuurwerk afgestoken en dit heeft voor veel overlastmeldingen gezorgd.

Preventief fouilleren

Er is 340 keer preventief gefouilleerd door agenten en er is hierbij één keer zwaar vuurwerk aangetroffen.

Aangehouden verdachten

De 13 verdachten zijn aangehouden voor belediging, zwaar vuurwerk, het dragen van gezichtsbedekking en het gooien van stenen. De recherche onderzoekt al deze zaken. De zeven verdachten die huisarrest hadden tijdens de wedstrijd van vanavond zijn allemaal bezocht door agenten van het basisteam en hebben zich alle zeven aan de gedragsmaatregel gehouden.