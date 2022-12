Koninklijke Hondenbescherming: ‘Houd rekening met vuurwerkangst van honden’

Overal in ons land wordt alweer volop vuurwerk afgestoken. De knallen en lichtflitsen veroorzaken bij veel honden enorm veel stress en paniekaanvallen. Ze gaan er in hun angst hard vandoor of raken getraumatiseerd. Met de actie ‘Hou vuurwerk uit de buurt van honden’ wil de Koninklijke Hondenbescherming mensen bewustmaken van vuurwerkangst bij honden.

“We krijgen daarbij overweldigende steun van vele duizenden verontruste en boze hondenliefhebbers die onze raamposters en stickers aanvragen”, vertelt Daphne Groenendijk, directeur van de Hondenbescherming.

Honden overlijden of raken getraumatiseerd

Uit een onderzoek onder hondenbaasjes blijkt dat 65 procent van de honden zich verstopt als er buiten vuurwerk wordt afgestoken. Ieder jaar raken vele honden vermist omdat ze door een knal instinctief op de vlucht slaan. Ze rukken zich los van de lijn en rennen voor hun leven, op zoek naar een "veilige plek". Tientallen honden komen jaarlijks om op de vlucht, bijvoorbeeld doordat ze onder een auto lopen of verdrinken in sloten. Honderden honden raken zo erg in de war dat ze zijn beschadigd voor het leven. En ten minste vijf waardevolle hulphonden kunnen hun werk niet meer doen. Elk jaar weer, allemaal door vuurwerk.

Rekening houden met honden

Om mensen bewust te maken van wat vuurwerk met honden doet, kunnen hondenliefhebbers via de website van de Koninklijke Hondenbescherming gratis een raamposter en stickers aanvragen . Groenendijk: “We beseffen dat alles uiteindelijk valt of staat met effectieve handhaving van de vuurwerkregels, daar lobbyen we ook voor, maar het begint bij bewustwording. Het is onaanvaardbaar dat meer dan een miljoen honden in ons land maandenlang doodsangsten moeten uitstaan.”

Inmiddels zijn er honderden vuurwerkvrije zones in Nederland en in zeker 12 gemeenten geldt dit jaar een volledig vuurwerkverbod. “Een hoopvolle ontwikkeling. Hieruit blijkt eens te meer dat de tijd rijp is om het huidige Vuurwerkbesluit eens flink onder de loep te nemen. We hopen dat het argument om honden te beschermen daarin wordt meegenomen", aldus Groenendijk.