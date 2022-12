Vrouw rijdt kinderdagverblijf binnen

Dinsdag rond 07.40 uur is een auto naar binnen gereden bij een kinderdagverblijf aan de D. Marotstraat. Door een bedieningsfout is de auto het gebouw binnengereden. De vrouw raakte lichtgewond en wordt behandeld aan haar verwondingen. Er zijn verder geen gewonden gevallen.

Nadat de moeder haar kind had afgezet, wilde zij wegrijden maar maakte zij een bedieningsfout met de pedalen. De bestuurster reed tussen twee paaltjes het pand binnen en kwam terecht in de centrale hal. Hier was gelukkig niemand aanwezig. Bij de aanrijding zijn de deuren en kozijn zwaar beschadigd. De gevel is stabiel. Het kinderdagverblijf is vandaag gewoon open.

Er wordt een onderzoek ingesteld naar de rijvaardigheid van de bestuurder.