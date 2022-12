Europese Unie (EU) neemt negende sanctiepakket aan tegen Rusland

Op 16 december 2022 heeft de Europese Unie (EU) extra sancties tegen Rusland aangenomen. De sancties zijn gericht op een groot aantal nieuwe personen en entiteiten die een aandeel hebben in de oorlog in Oekraïne. Ook is er onder andere een verbod op het exporteren van onderdelen voor drones, en worden er extra sancties opgelegd aan Russische banken en media.

EU: sancties tegen Rusland

De EU heeft nieuwe sancties tegen Rusland aangenomen. De sancties zijn ingesteld in reactie op de illegale annexatie door Rusland van Oekraïens grondgebied. De sancties blijven nodig om maximale druk uit te oefenen op Rusland, om de agressie in Oekraïne te beëindigen.

Nederlandse inzet negende sanctiepakket

Ook aan dit negende pakket heeft Nederland actief bijgedragen. Nederland zette zich in het bijzonder in om personen op de sanctielijst te zetten die verantwoordelijk zijn voor de Russische ontvoering van Oekraïense kinderen, voor illegale adoptie in Rusland.

Nieuwe sancties in het kort

De EU heeft veel personen en entiteiten aan de sanctielijst toegevoegd, waaronder personen die verantwoordelijk zijn voor de Russische ontvoering van Oekraïense kinderen. Daarnaast voert de EU verschillende nieuwe economische sancties in:

Aanvullende exportbeperkingen

Er zijn nieuwe beperkingen op de export van goederen en technologieën die voor Russische militaire doeleinden kunnen worden gebruikt, zoals motoren voor vliegtuigen of drones. 168 entiteiten die verbonden zijn met de Russische militaire en industriële sector worden door deze sancties getroffen.

Russische banken

De EU bevriest de tegoeden van nog twee Russische banken, en voegt de Russische regionale ontwikkelingsbank toe aan de lijst van Russische door de straat gecontroleerde organisaties met een volledig transactieverbod.

Mediakanalen

In reactie op de systematische, internationale campagnes van Rusland om de EU met desinformatie te destabiliseren, worden de zendvergunningen van nog vier mediakanalen stopgezet: NTV/NTV Mir, Rossiya 1, REN TV en Pervyi Kanal.

Adviesdiensten

Er komt een verbod op het leveren van adviesdiensten aan Rusland op het gebied van reclame- en marktonderzoek, opiniepeilingen, producttesten en technische inspectiediensten.

Energie- en mijnbouw

De EU breidt het verbod op nieuwe investeringen in de Russische energiesector uit met een verbod op investeringen in de Russische mijnbouwsector, met uitzondering van activiteiten in de mijnbouw en steengroeven waarbij bepaalde kritieke grondstoffen betrokken zijn.