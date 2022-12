Bouwlift valt op bestelbus

Dinsdagochtend is op de Noordkade in Veghel een bouwlift omgevallen en boven op een bestelbus terecht gekomen.

Er vielen geen gewonden. De bouw werkzaamheden gaan gewoon door, echter zonder lift. De schade aan de bestelbus is groot. Wat de exacte oorzaak is waardoor de lift omviel is niet bekend.