Aanhouding na mogelijk steekincident in Schijndel

Donderdagavond rond 18.40 uur berichtte de politie over een mogelijk steekincident op de Hoofdstraat in Schijndel. De politie kwam met meerdere eenheden ter plaatse.

Aanhouding

Een gedeelte van het trottoir voor een toegang van een bovenwoning werd afgezet en een persoon is aangehouden. Het is onduidelijk of er ook iemand gewond is geraakt. De politie start een onderzoek naar wat er exact is gebeurd.