Reuzenpanda Fan Xing verrast en blijkt een vrouwtje te zijn

De jonge reuzenpanda Fan Xing in Ouwehands Dierenpark moest een medische keuring ondergaan en heeft daarbij iedereen verrast. De panda blijkt namelijk een vrouwtje te zijn en geen mannetje zoals tijdens de geslachtsbepaling in 2020 werd vastgesteld.

Op donderdagavond 22 december 2022 heeft José Kok, Manager Zoölogie bij Ouwehands Dierenpark, aan tafel bij talkshow OP1 een nieuwtje verteld. Het team is er onlangs tijdens een medische controle van het reuzenpanda jong achter gekomen dat Fan Xing geen mannetje is maar een vrouwtje. ‘‘Fan Xing heeft ons verrast. Voor ons was het geslacht een feit dat we tijdens de gezondheidscontrole onder narcose voor de zekerheid nog even wilden controleren. We weten immers dat het gewoon erg moeilijk is om het geslacht bij een panda vast te stellen’’, aldus José.

Geslachtsbepaling in 2020

Reuzenpanda jong Fan Xing kwam ter wereld op 1 mei 2020. Na een aantal maanden, toen het jonge dier zelf uit het kraamhol kon komen en al erg actief was, was het verantwoord om het even van moeder Wu Wen te scheiden en aan een korte medische controle te onderwerpen. Dit gebeurde zonder narcose en moest zo snel mogelijk gebeuren om moeder en jong weer vlug met elkaar te herenigen. Het vaststellen van het geslacht van een reuzenpanda is lastig. Het leek er toen op dat het een mannetje betrof.

Wat betekent dit?

Voor de missie van Fan Xing, het zorgen voor nageslacht en het in stand houden van deze bijzondere diersoort, verandert er natuurlijk niets. Fan Xing gaat daar een rol in spelen, zij het als pandavrouw en niet als man. Aan het vertrek naar China wordt nog steeds gewerkt.

Kerstspecial met verrassing

Op zaterdag 24 december 2022 kijk je om 19.05 uur op NPO1 naar de speciale uitzending van ‘Het Echte Leven in de Dierentuin’ waarin het reuzenpanda jong Fan Xing in Ouwehands Dierenpark centraal staat. In deze special wordt er teruggeblikt op de bijzondere momenten die voorafgingen aan de geboorte van Fan Xing en kijken we naar de meest ontroerende momenten van de afgelopen twee en een half jaar. Als voorbereiding op haar vertrek naar China leert zij omgaan met allerlei nieuwe indrukken én krijgt zij training om langzaam los te komen van haar moeder. Dat valt nog niet mee voor een kleine reuzenpanda.