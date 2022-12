Politie: Jaarwisseling ultieme test, anders landelijk vuurwerkverbod

'Ultieme test'

Tijdens de aanstaande jaarwisseling mag er op veel plekken weer vuurwerk worden verkocht en afgestoken. Dit wordt de ultieme test, stelt Peije de Meij, coördinator jaarwisseling bij de politie. ‘Als vuurwerk afsteken opnieuw veel letsel, ellende en schade wordt veroorzaakt, kunnen wij als politie niet anders dan blijven aandringen op een landelijk vuurwerkverbod. Daar zullen we ons bij de politiek hard voor maken.’

Genoeg politiepersoneel op de been

Ondanks de personeelstekorten zijn tijdens de jaarwisseling genoeg agenten op de been. De Mobiele Eenheid, hondengeleiders en arrestatie-eenheden staan klaar om in te grijpen, mocht er ergens iets misgaan. In Driebergen is op oudjaarsavond een zogeheten NSGBO jaarwisseling actief (Nationale Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden), die de situatie in het land in de gaten houdt.

Drones

Verder maakt de politie in de aanloop naar oud en nieuw daar waar mogelijk gebruik van drones. In een aantal gemeenten is daarmee de afgelopen jaren geëxperimenteerd. Relschoppers en vandalen konden daarmee goed worden gevolgd. ‘We kunnen daarmee heel snel zien waar iets staat te gebeuren en daarop anticiperen’, zegt de landelijk coördinator.

Kracht van handgranaat

Knallers en vuurpijlen zijn verboden. Dat helpt volgens de politie om de oudjaarviering rustiger en veiliger te laten verlopen. Dit jaar is er extra aandacht voor zwaar explosief voor consumenten verboden vuurwerk. Recent is er bij twee grote vangsten ruim 600.000 kilo bestemd voor de Nederlandse markt in beslag genomen. ‘Tegenwoordig zien we dat het zware vuurwerk misbruikt wordt voor criminele activiteiten en bovendien gericht wordt tegen politie en hulpverleners’, zegt De Meij. ‘We kunnen opsporen, we kunnen handhaven, maar 100% voorkomen dat deze explosieven, die de kracht hebben van een handgranaat, misbruikt worden, kunnen we niet.’

Zorgen

De Meij maakt zich zorgen dat politiemedewerkers, maar ook brandweer en ambulancemedewerkers, over een paar dagen op straat weer worden bekogeld met knallers. ‘We willen graag dat iedereen na de dienst weer heelhuids thuiskomt.’