Automobilist rijdt tegen lantaarnpaal en valt in slaap op kruising

De politie heeft een 38-jarige man uit Tilburg aangehouden. Dat gebeurde woensdagochtend 28 december. 'De man zat te slapen in zijn auto die met draaiende motor op een kruising stond. Iets daarvoor was hij al doorgereden nadat hij tegen een lantaarnpaal was geknald. De man had waarschijnlijk GHB gebruikt', zo meldt de politie woensdag.