Fietser (63) omgekomen na botsing met auto in Sint-Michielsgestel

Een 63-jarige man uit Sint-Michielsgestel, die woensdagavond rond 18.20 uur gewond raakte bij een ongeval op de Schijndelseweg in zijn woonplaats, is in het ziekenhuis overleden. De politie doet verder onderzoek.

Botsing

Rond 18.20 uur vond er in Sint-Michielsgestel een ernstig verkeersongeval plaats. Dit gebeurde op de Schijndelseweg ter hoogte van De Beemden. Een automobilist en een fietser kwamen hier in botsing.

Trauma-arts

De voorruit van de auto raakte door de klap zwaar beschadigd en de fietser ernstig gewond. Hij is onder begeleiding van de trauma-arts per ambulance naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg vervoerd alwaar het slachtoffer aan zijn verwondingen is bezweken.

Onderzoek

De weg was geruime tijd afgesloten voor het overige verkeer. De politie is een onderzoek gestart om de precieze toedracht van het ongeval te achterhalen.