Twee voortvluchtigen door FASTNL aangehouden

De politie heeft donderdag 29 december twee voortvluchtigen in Eindhoven aangehouden. Een 51-jarige Nederlandse man, die door twee veroordelingen nog 1641 dagen gevangenisstraf moet uitzitten, is door de Dienst Speciale Interventies op aanwijzen van het Fugitive Active Search Team (FASTNL) rond het middaguur aangehouden in een woning. De eerste aanhouding vond plaats rond het middaguur.

De andere voortvluchtige betreft een 41-jarige man uit Roemenië die op verzoek van FAST Roemenië door rechercheurs van FASTNL in een andere woning enkele uren later is aangehouden. Hij moet 1305 dagen gevangenisstraf uitzitten voor een veroordeling voor grootschalige handel in harddrugs en bezit van vuurwapens. De man wordt overgeleverd aan de Roemeense autoriteiten.

De twee aangehouden voortvluchtigen hebben geen verband met elkaar.