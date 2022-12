Kleine brand in oude manage

Donderdagavond moest de brandweer rond 23.00 uur uitrukken voor een brand in een vervallen gebouw nabij de Belverenlaan in Berlicum.

In het vervallen pand woedde een klein brandje wat snel onder controle was. De brandweer heeft het pand nog geventileerd met een overdrukventilator. Ook de politie was aanwezig en in en nabij het pand werd niemand meer aangetroffen.