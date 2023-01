Jongen (18) doodgestoken in Bladel, politie houdt verdachte aan

Vannacht hield de politie een 18-jarige man uit Bladel aan in zijn woning. 'Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een steekpartij met dodelijke afloop eerder op die avond aan de van Dissellaan in Bladel. Hierbij is een 18-jarige man uit Bladel komen te overlijden', zo meldt de politie zondag.

Melding steekincident

Op 31 december ontvingen wij rond 15.00 uur een melding van een steekincident bij een woning aan de van Dissellaan in Bladel. De verdachte was niet meer aanwezig en was er waarschijnlijk te voet vandoor. Toen de collega’s arriveerden troffen ze de zwaargewonde man op de oprit van een woning aan. Een traumahelikopter kwam ter plaatse en de hulpdiensten hebben nog geprobeerd de man te reanimeren. Deze hulp mocht echter niet meer baten en de man is uiteindelijk ter plaatse overleden aan zijn verwondingen.

Groot onderzoek

Door de politie is meteen een groot onderzoek opgestart. De technische recherche heeft op straat sporenonderzoek uitgevoerd en er is direct een buurtonderzoek gedaan. Uit dit eerste onderzoek kwam al vrij snel een mogelijke verdachte naar voren. Deze 18-jarige man uit Bladel werd ’s nachts vervolgens door de politie aangehouden in zijn woning.

Getuigen

Naast de aanhouding van de verdachte is het onderzoek nog in volle gang. We zijn daarom nog altijd op zoek naar mensen die ons kunnen helpen en mogelijk meer weten over de exacte toedracht van de steekpartij. 'Ook mensen die de verdachte gezien denken te hebben, kunnen zich melden', aldus de politie.