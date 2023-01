Dode en gewonde bij carbidschieten

De 23-jarige man die op oudjaarsdag zwaargewond raakte bij het afschieten van carbid in Diessen is aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde rond 16.40 uur in de buurt van de Oirschotsedijk. De exacte toedracht van het incident wordt door de politie onderzocht, maar het gaat vermoedelijk om een noodlottig ongeval.

In Hapert is zaterdagmiddag ook een man zwaargewond geraakt tijdens tijdens het carbidschieten. Het slachtoffer ligt met ernstige verwondingen in het ziekenhuis.