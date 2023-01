Eerste schatting particuliere schade jaarwisseling circa 10 miljoen euro

Werkelijk verzekerde schade aanmerkelijk hoger

'De werkelijk verzekerde schade ligt aanmerkelijk hoger vanwege medische kosten en claims op zakelijke verzekeringen. Zo loopt de schadelast van onder meer de branden in Veghel (voormalig kerkgebouw), de eendenfokkerij in Ermelo en een aantal scholen in Amsterdam en Utrecht in de miljoenen, maar dit valt niet onder de schatting', aldus het verbond.

Definitieve schade nog vast te stellen

De schatting van het Verbond is gebaseerd op de eerste claims die verzekeraars op oudejaarsavond en 1 januari registreren en op het incidentenoverzicht van de Stichting Salvage. Het definitieve, gevalideerde schadebedrag kan pas in het navolgende jaar worden vastgesteld. De schatting beperkt zich tot verzekerde schade die onder de dekking valt van particuliere opstal-, inboedel-, en autoverzekeringen (allrisk en beperkt casco). Medische kosten en schadebedragen voor bedrijven, scholen/kinderdagverblijven en overheidseigendommen zijn niet bekend en worden dus niet meegenomen in deze schatting.

Algemeen directeur Richard Weurding: 'De vuurwerkverboden die diverse gemeenten hadden ingesteld blijken in de praktijk moeilijk te handhaven. De harde wind hielp ook niet mee. Daarnaast is er enorm veel illegaal vuurwerk geïmporteerd. Door deze factoren bevindt de vuurwerkschade zich weer op een hoger niveau dan de jaren tijdens corona'.

Smeulende vuurwerkresten

Stichting Salvage (eerste hulp bij brand namens verzekeraars) ziet een stijging van het aantal incidentmeldingen met 36% (van 77 naar 105). De stijging is ook te zien in het aantal vuurwerkgerelateerde schades waarvoor Salvage bijstand heeft verleend. Zo speelde vuurwerk een rol in 51% van het totale aantal branden tijdens afgelopen jaarwisseling. Dit is het hoogste percentage in de afgelopen 10 jaar. Opvallend is dat er veel meldingen (10) waren waarbij de vermoedelijke oorzaak van de branden smeulende vuurwerkresten waren, die niet goed waren uitgemaakt.

Overzicht gevalideerde cijfers van particuliere verzekerde schade (woonhuis en auto) tijdens de jaarwisseling van de afgelopen 10 jaar:

Jaarwisseling Miljoen EUR

2011/2012 15.4

2012/2013 12.9

2013/2014 12.9

2014/2015 12.4

2015/2016 14.0

2016/2017 19.5

2017/2018 8.5

2018/2019 13.5

2019/2020 16.3

2020/2021 5.2

2021/2022 Geschatte bedrag is ca. 9 miljoen euro. Dit bedrag wordt in juni 2023 definitief vastgesteld.