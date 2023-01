Man (76) aangehouden vanwege betrokkenheid dood 79-jarige plaatsgenoot

In het onderzoek naar de aangetroffen overleden man in Sint Pancras heeft de politie Noord-Holland op donderdag 5 januari een 76-jarige man uit Sint Pancras aangehouden vanwege betrokkenheid bij de dood van zijn plaatsgenoot. 'De verdachte is ingesloten voor nader onderzoek', zo meldt de politie donderdag.