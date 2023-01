Al sinds 2 januari vermiste hondje Teddy gespot op snelweg A9 bij knooppunt Holendrecht

Snelweg afgesloten

Daarbij werd de snelweg ter hoogte van knooppunt Holendrecht korte tijd afgesloten maar het hondje werd op dat moment niet meer gezien. Teddy rende op 2 januari geschrokken weg bij de Gaasperplas in Amsterdam-Zuidoost vanwege harde vuurwerkknallen.

Niet zelf achter hondje aanrennen

De politie en de eigenaar van het hondje vragen aan mensen die het hondje zien om niet zelf achter het diertje aan te gaan rennen. 'Teddy is erg bang en zal dan wegrennen', aldus de politie. 'Mocht u in de omgeving van knooppunt Holendrecht te Amsterdam een klein zwart hondje los zien lopen, neem dan contact op met @DogsearchN via het telefoonnummer op de flyer (zie foto). Tip: ga niet achter de hond aanrennen maar geef vooral de locatie door', aldus de politie.