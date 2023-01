Aantal reizigers Schiphol in 2022 meer dan verdubbeld

Afgelopen jaar reisden 52,5 miljoen reizigers van, naar of via Schiphol. 'Dat is een stijging van 106% ten opzichte van 2021 met 25,5 miljoen reizigers maar nog altijd 27% minder dan in 2019 met 71,7 miljoen reizigers', zo meldt Schiphol maandag.

Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport

Ook Eindhoven Airport bereikte nog niet de aantallen reizigers van pre-coronajaar 2019. Rotterdam The Hague Airport zag ten opzichte van 2019 wel een stijging van 0,8%.

Amsterdam Airport Schiphol

'Van de totaal 52,5 miljoen reizigers in 2022 had 37% een overstap op Schiphol. Dit zijn 9,6 miljoen unieke transferpassagiers', aldus Schiphol. Overstappers worden in de internationale telwijze tweemaal geteld: als reiziger bij aankomst en als reiziger bij vertrek. Het afgelopen jaar waren er 397.646 vliegtuigbewegingen. Dat is een stijging van 49% t.o.v. 2021 (266.969 vliegtuigbewegingen) en een daling van 20% t.o.v. 2019 (496.826 vliegtuigbewegingen).

Bestemmingen

Nederland was in 2022 via Schiphol verbonden met 313 directe bestemmingen, waarvan 129 intercontinentaal. Er kwamen 27 bestemmingen bij en op 10 bestemmingen werd niet meer gevlogen in 2022. Voorbeelden van bestemmingen die aan het netwerk zijn toegevoegd: Austin (Verenigde Staten), Denpasar Bali (Indonesië) en Rovaniemi (Finland). De Nederlandse Antillen (Curaçao en Bonaire) waren afgelopen jaar populair. Er vlogen 19% meer reizigers naar Curaçao en 59% meer reizigers naar Bonaire t.o.v. 2019.

Vracht

Schiphol verwerkte in 2022 1,44 miljoen ton vracht, een daling van 14% t.o.v. 2021 (1,66 miljoen ton) en een daling van 9% t.o.v. 2019 (1,57 miljoen ton). Er waren 18.340 volledige vrachtvluchten. Dat is een daling van 24% t.o.v. 2021 (23.996 vrachtvluchten) en een stijging van 30% t.o.v. 2019 (14.156 vrachtvluchten).