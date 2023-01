VN: In 2021 stierf er elke 4,4 seconden een kind

In 2021 stierven wereldwijd naar schatting 5 miljoen kinderen voor hun vijfde verjaardag. 'Daarnaast stierven in datzelfde jaar 2,1 miljoen kinderen en jongeren in de leeftijd van 5 tot 24 jaar', zo meldt Unicef dinsdag op basis van nieuwe cijfers van de Verenigde Naties (UN IGME).

'Sterfgevallen hadden voorkomen kunnen worden'

'Uit een ander rapport blijkt dat 1,9 miljoen baby's dood zijn geboren. Deze sterfgevallen hadden volgens UNICEF voorkomen kunnen worden met betere toegang te medische zorg', aldus UNICEF.

Verlies van kind

'Elke dag worden veel te veel ouders geconfronteerd met het verlies van hun kind.', zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland. 'Het is niet uit te leggen dat overlevingskansen van kinderen zo sterk afhankelijk zijn van waar ze geboren worden. Deze tragedies zijn te voorkomen. Vooruitgang is mogelijk met gerichte investeringen in eerstelijnsgezondheidszorg voor vrouwen en kinderen.'

Wereldwijd vooruitgang

Hoewel de uitdagingen groot blijven, is er wereldwijd grote vooruitgang. Sinds het begin van de eeuw is het aantal kinderen onder de vijf jaar dat sterft gedaald met 50% en het aantal oudere kinderen met 36%. Het aantal doodgeboren kinderen daalde met 35 procent. Deze vooruitgang is te danken aan investeringen in primaire gezondheidszorgstelsels gericht op vrouwen, kinderen en jongeren.

Voortgang stagneert sinds 2010

Maar sinds 2010 stagneert deze vooruitgang. 54 landen halen de SDG's (Duurzame Ontwikkelingsdoelen) voor sterfte onder de vijf jaar, niet. Als er niet snel actie wordt ondernomen om gezondheidszorgsystemen te verbeteren, zullen bijna 59 miljoen kinderen sterven voor 2030 en bijna zestien miljoen baby's zullen sterven voor hun geboorte, stelt UNICEF.

Afrika

Met name regio's in de Sub-Sahara (landen in Afrika ten zuiden van de Sahara) en Zuid-Azië komen uit de rapporten als regio’s met de laagste overlevingskans voor kinderen. Kinderen geboren in Sub-Sahara Afrika hebben het hoogste risico op kindersterfte ter wereld: vijftien keer hoger dan in Europa. Het risico dat een vrouw een doodgeboren baby krijgt, is in dit deel van de wereld zeven keer groter dan in Europa.

Vaccinatiecampagnes en voedingsprogramma’s verstoord

Oorzaken hiervoor zijn dat door COVID-pandemie vaccinatiecampagnes en voedingsprogramma’s zijn verstoord en toegang tot gezondheidszorg slechter is. De pandemie heeft de grootste terugval in vaccinatiegraad veroorzaakt in dertig jaar, waardoor kinderen een groter risico lopen om te sterven aan ziektes die te voorkomen of genezen zijn zoals bijvoorbeeld malaria.