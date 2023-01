Verdachten opgepakt in onderzoek naar explosie bij woning politieagent

De politie hield woensdag de vermoedelijke opdrachtgever (42) en de vermoedelijke uitvoerder (24) aan van de explosie die op zondag 13 december 2020 werd veroorzaakt bij de woning van een politieagent in Best. De ontploffing en brand leverden veel schade op. Gelukkig vielen er geen gewonden, ondanks de grote kracht van de explosie. De recherche onderzocht de zaak uitvoerig en dat leidde vandaag tot de aanhouding van de verdachten.

Tijdens het onderzoek kwam de 42-jarige man uit Waalre in beeld als hoofdverdachte. Hij werd vandaag in zijn woning aangehouden. Het onderzoeksteam vermoedt dat hij de opdracht gaf tot deze gerichte aanslag. Ook de vermoedelijke uitvoerder, een 24-jarige man uit Best, werd woensdag aangehouden in zijn woning.

Terugblik

De bewoners en omwonenden van een woning aan de Boksprong schrokken rond 01.45 uur op de bewuste nacht wakker van een luide knal en glasgerinkel. Er bleken explosieven tot ontploffing te zijn gebracht bij de woning. Die explosie bracht een knal teweeg en veel schade aan de carport (en ook aan de woning). Ook ontstond er brand. De bewoners bleven ongedeerd, maar dit had veel ernstiger kunnen aflopen.

Groot onderzoek

De politie startte meteen een groot opsporingsonderzoek. Het opzettelijk veroorzaken van een explosie bij een woning waarbij iemand zwaar lichamelijk letsel kan oplopen is een zeer ernstig misdrijf. Rechercheurs deden uitgebreid tactisch en technisch onderzoek. Onze recherche hield in het onderzoek rekening met meerdere scenario’s, waaronder dat van een gerichte, opzettelijke actie tegen een van de bewoners, een politieagent in de eenheid Oost-Brabant. Op het moment van de explosie was de politieman aan het werk, maar zijn echtgenote met twee jonge kinderen waren wel thuis.