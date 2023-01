Studenten bezetten deel UvA, ME maakt einde aan bezetting

Mobiele Eenheid (ME) ontruimd pand

De ME werd maandagavond rond 20.15 uur ingezet om het bezette pand te ontruimen.

'Goed gesprek'

Collegevoorzitter Geert ten Dam en vicevoorzitter Jan Lintsen hebben maandagmiddag een goed maar ook kritisch gesprek gevoerd met een vertegenwoordiging van de klimaatactivisten. Aan het eind van het gesprek hebben zij hen gevraagd BG4 (voorheen Academische Club) vrijwillig te verlaten.

Debat voeren

Jan Lintsen: ‘We hebben in het gesprek onze zorgen gedeeld over ontwikkelingen rondom klimaat. We waren het eens dat het een zaak is die veel aandacht verdient. We hebben dan ook aangegeven dat we het debat over samenwerking met derden – in het bijzonder Shell – UvA-breed willen voeren’.